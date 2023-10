„Solange geschossen wird, ist der Bedarf sehr hoch“ Prothesen dringend gesucht: Wittlicher bitten um Spenden für Kriegsopfer der Ukraine

Info

Nicht mehr benötigte Prothesen und Prothesenteile können an folgende Adressen versandt oder abgegeben werden: Amputierten SHG-Wittlich e.V.: Peter Blasen, Heinrichstraße 24, 54634 Bitburg, 0151-52369753. Stefan Koch, Im Kirchberg 32, 54470 Lieser, 06531-8171.

In Wittlich findet am Montag, 6. November, im Kreiskrankenhaus im EDV-Raum das nächste Treffen der Amputiertengruppe statt. Dann können dort von 18.30 Uhr bis 20 Uhr Prothesen abgegeben werden.

In Trier können Prothesen am Dienstag, 7. November, von 17 bis 18 Uhr im Sanitätshaus Kersting, Diedenhofener Straße 5, abgegeben werden.

https://www.amputiertenselbsthilfe-wittlich.de/ oder per Mail an gs.wittlich@amputiertenshg.de">Weitere Infos gibt es unter oder per Mail an