Klima : Vorbereiten auf das Extremwetter

Wittlich Die Stadt Wittlich betreibt seit Januar eine Informationskampagne und eine Flächenanalyse zum Thema Starkregensituationen. Im Herbst soll sie fertig sein. Fest steht schon jetzt: Lüxem, Bombogen, Dorf und Neuerburg sind besonders betroffen.

Die Starkregenlagen haben sich in den vergangenen Jahren in der Region gehäuft. Allein im vergangenen Jahr gab es von Frühsommer bis in den Herbst in der Eifel, im Hunsrück, an der Mosel und auch in der Stadt Trier plötzliche, unerwartete, extreme Regenfälle. Geflutete Keller, unterspülte Straßen und Geröllberge in den Ortslagen sind die Folge dieser Wetterereignisse. Dabei ist die in kürzester Zeit niedergehende Regenmenge so hoch, dass die bestehende Kanalisation sie nicht mehr schnell genug ableiten kann. Wie eine Untersuchung in Wittlich ergab, zählen die Stadtteile Lüxem, Bombogen, Dorf und Neuerburg zu den besonders gefährdeten Gebieten.