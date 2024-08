Andere Zeiten „Damals saß das Geld nicht so locker“: 70-Jährige erzählt von Säubrennerkirmes 1958

Wittlich · Eine Volksfreund-Leserin erinnert sich an die Säubrennerkirmes im Jahr 1958. An die Kinderbelustigung, Zuckerwatte, gebrannte Mandeln und Zeiten, in denen sich Kinder noch über einen Groschen freuten.

15.08.2024 , 11:23 Uhr

Die 70-jährige Wittlicherin Mechthild Maxheim (geborene Haller) erinnert sich an ihre Kirmeserlebnisse in der Kindheit. Foto: TV/Christian Moeris

Von Christian Moeris Redakteur Landkreis Bernkastel-Wittlich