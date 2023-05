Street Food und Shopping Kulinarischer Frühlingsauftakt beim verkaufsoffenen Sonntag in Wittlich (Fotos)

Die angekündigten Regenwolken ließen am Wochenende in Wittlich auf sich warten. Mit Blick in die Frühlingssonne schmeckte die eine oder andere Köstlichkeit gleich doppelt so gut. Denn die Besucher der Innenstadt konnten sich beim verkaufsoffenen Sonntags kulinarisch einmal um die Welt schlemmen. Bereits am Freitag öffnete das Schlemmer-Festival auf dem Platz an der Lieser.