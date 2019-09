Kommunalpolitik : Von Klimaschutz und Schweinefleisch: Wittlich bleibt am Ball

Von Klimaschutz und Schweinefleisch: Wittlich bleibt am Ball

Wittlich Bereits seit 2010 schreibt die Stadtverwaltung Wittlich einen Report über umweltschonende Projekte. Im Stadtrat wurde über den Sachstand berichtet.

Das Spektrum der Maßnahmen für den Klimaschutz reicht weit: Von Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden bis hin zur Belebung der Innenstadt. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Stadtrates deutlich, in der Bürgermeister Joachim Rodenkirch den Sachstandsbericht zum Klimaschutz in Wittlich vorgestellt hat.