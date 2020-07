Verkehr : Wittlich Shuttle bleibt und kostet Stadt mehr Geld

Wittlich Ursprünglich war es als ein Experiment gedacht, doch das Wittlich Shuttle hat so überzeugt, dass der Stadtrat für eine Verlängerung gestimmt hat. Trotz der Corona-Krise lagen die Nutzerzahlen in den vergangnen Monaten bei rund 800 Fahrtgästen.

In der jüngsten Sitzung des Stadtrates wurde beschlossen, dass das Projekt zur Optimierung des innerstädtischen Busverkehrs auch ab August weitergeführt werden soll. Das Wittlich Shuttle ist eine Kooperation der Stadt Wittlich und der Deutschen Bahn und fährt seit dem 1. August 2016. Die maximale Dauer der Experimentierphase ist nach vier Jahren, also am 31. Juli, vorbei. Nun geht es weiter. Doch das Unternehmen Ioki wird sich künftig finaziell nicht mehr so stark beteiligen. Das bedeutet für die Stadt Wittlich, dass sie für das Projekt Wittlich Shuttle künftig mehr Geld auf den Tisch legen muss. So werden die Kosten der Stadt für das Restjahr um 72 000 Euro erhöht. Der Bürgerbus kostet die Kommune 2020 damit insgesamt 156 000 Euro. Dafür wird aber auch mehr geboten: Das Wittlich Shuttle wird künftig auch samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr fahren. In der Stadtratssitzung am 2. Juli wurde die Verlängerung der Laufzeit diskutiert und einstimmig beschlossen. Der Vertrag zwischen der Stadt Wittlich und der DB Regio Rhein-Mosel GmbH wurde bis zum 31. Dezember 2020 verlängert.