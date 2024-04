Im Jahr 2023 So hoch waren die Nebeneinkünfte des Wittlicher Bürgermeisters

Landräte und hauptamtliche Bürgermeister dürfen neben ihrem Hauptamt weitere Tätigkeiten ausüben. Sitzen sie allein wegen ihres Amtes in bestimmten Gremien, müssen sie den Verdienst an die jeweilige Verwaltung abführen. Geld behalten dürfen sie per Gesetz nur, wenn sie Nebentätigkeiten ausüben, die sie aufgrund ihrer persönlichen Kompetenz oder ihres Engagements haben.