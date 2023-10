30 Mietwohnungen und 51 Stellplätze Rohbau steht: Wie das große Wohnbauprojekt in Wittlichs Innenstadt vorankommt (Fotos)

Fünf Etagen hoch und darunter eine Tiefgarage: In der Kirchstraße direkt neben St. Markus läuft seit Januar 2022 das aktuell größte Wohnbauprojekt in der Wittlicher Innenstadt. Aufgrund gewisser Schwierigkeiten beim Bau der Tiefgarage hätten sich die Bauarbeiten rund ein halbes Jahr verzögert, sagt Bauingenieur und Bauleiter Norbert Müllen vom Planungsbüro Berdi aus Bernkastel-Kues. „Es gab Höhenverzüge und Untersprünge – alles sehr zeitintensiv.“ In der Tiefgarage mit ihren acht Meter hohen Wänden sollen – gestapelt auf Liftern – drei Autos übereinander Platz finden.