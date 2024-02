Berühmt durch Doc Caro Wittlicher „Christoph 10“ fliegt so oft zur Rettung wie kaum ein anderer in Deutschland

Unter den Hubschraubern der ADAC Luftrettung, die bundesweit am meisten fliegen, ist einer aus der Region Trier: „Christoph 10“ aus Wittlich hatte vergangenes Jahr 1.873 Einsätze und liegt damit in ganz Deutschland auf Rang Drei. Vor ihm sind nur „Christoph 23“ aus Koblenz und „Christoph 15“ aus dem bayerischen Straubing, die jeweils 2.020 Einsätze zu verzeichnen haben. Vergleicht man die Bundesländer miteinander, sind passend dazu in Bayern die meisten Einsätze geflogen worden, gefolgt von Rheinland-Pfalz.