Ausschuss stimmt zu : Mit dem Wittlicher Cityhotel geht es voran

So soll das Cityhotel in der Wittlicher Oberstadt von der Kurfürstenstraße aus aussehen, rechts das integrierte Haus der Jugend. Foto: Jan Berdi - Berdi Architekten

Wittlich Drei Jahre nach der offiziellen Verkündung, dass Wittlich ein weiteres Hotel in der Oberstadt bekommen soll, hat der Bauausschuss nun dem Bebauungsplanentwurf zugestimmt. In der kommenden Woche ist jetzt der Stadtrat am Zug.