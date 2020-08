Projekt : Neue Kunst an der Lieserterrasse wird heute vorgestellt

Neue Kunst an der Lieserterrasse wird heute vorgestellt

Wittlich (ca) Es wurde zugeschnitten, gehobelt, geschliffen und gefräst und am Donnerstag war es soweit: Das Jugendprojekt „Wittlich strahlt“ unter der Leitung von Birgit Amerkamp wirde am heutigen Donnerstag um 17 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt.

Mit viel Engagement und Interesse ist aus einer Idee etwas Besonderes entstanden: Gegenüber den „Lieser-Treppen“ steht nun der Schriftzug Wittlich mit weißen Buchstaben und roten Strahlen. Die Idee dahinter erläutert Projektleiterin Birgit: Amerkamp „Wir wollten etwas machen, damit sich die Jugendlichen mit Wittlich identifizieren und sagen können: ,Wow, das hab ich selbst gemacht.’“ Und so strahlt nicht nur der Schriftzug, die neun Jugendlichen, die über mehrere Wochen an dem Projekt gearbeitet haben, tun es auch. Und das sei auch ein wichtiger Aspekt der Arbeit, so Birgit Amerkamp.