Ältere Bürger haben Verdacht In Wittlich senkt sich ein Stück Straße ab – Ist ein alter Tunnel die Ursache?

Wittlich-Neuerburg · In Wittlich-Neuerburg senkt sich die Akazienstraße an einer Stelle immer wieder, obwohl bereits aufgefüllt wurde. Früher war an dieser Stelle wohl eine Verbindung zwischen zwei Steinbrüchen.

02.05.2024 , 06:56 Uhr

Herbert Follmann, Franz Basten und Alfons Caspari zeigen die Absackung in der Akazienstraße, die ihnen Sorge bereitet. Foto: Christina Bents

Von Christina Bents