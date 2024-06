Plötzlich weg Stromausfall in Wittlicher Industriegebiet

Schon am Montagvormittag (24.Juni) ging im Wittlicher Industriegebiet rund um die Otto-Hahn-Hahn-Straße in den Betrieben nichts mehr. Urplötzlich war der Strom ausgefallen. Wie der zuständige Netzbetreiber Westnetz dem Trierischen Volksfreund auf Anfrage mitteilt, liegt die Ursache in einem beschädigten 20 Kilovolt-Kabel, das im Erdreich verlegt ist. Eine Fremdfirma hatte das Kabel bei Tiefbauarbeiten beschädigt.