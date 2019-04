Ein Einbrecher ist bei seiner tat gefilmt worden und wurde prompt von der Polizei gefasst.

In einen Dönerladen in der Wittlicher Schlossstraße ist nach Mitteilung der Polizei Wittlich in der Nacht von Donnerstag, 4. April, auf Freitag, 5. April, eingebrochen worden. Der Täter schlug die Scheibe der Eingangstür mit einem Stein ein und kam so in das Innere des Imbisses. Hier bediente er sich an Lebensmitteln und verließ das Gebäude wieder. Wenige Minuten später kam er zurück und versuchte vergeblich, die Kasse zu öffnen. Danach durchsuchte er noch verschiedene Schubladen und Schränke.

Pech für ihn, so die Polizei, dass seine Tat von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde. Die Bildqualität der Aufzeichnungen war „bestens geeignet“, die Polizisten konnten den Täter identifizieren.