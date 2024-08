Nach Parfüm-Diebstählen Trend erkennbar: Das wird in Wittlich am häufigsten gestohlen

Räuber werden immer gerissener. In ganz Deutschland ist die Anzahl von Diebstählen in den vergangenen beiden Jahren laut Statista stark gestiegen. Auch an der Mosel. In der jüngeren Vergangenheit sorgten vor allem die sieben Parfümdiebstähle in der Wittlicher Müller-Filiale in der Schlossgalerie für Aufsehen. Zählt Parfüm nun zu den „beliebtesten“ Diebesgütern? Was klauen die Verbrecher ansonsten gerne? Die Polizei liefert Antworten auf diese Fragen.