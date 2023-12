Zeugen sollen sich melden Unbekannte mit Säge machen aus Parkbänken in Wittlich Kleinholz (Fotos)

Manfred Leister wohnt im südlichen Zentrum von Wittlich. Er nimmt gerne die Abkürzung durch die Parkanlage Ohling, wenn er sich im Supermarkt sein Frühstück kaufen will. So auch am vergangenen Samstagmorgen. Ein normaler Morgen ist das allerdings nicht. Denn Leister macht eine Entdeckung: Eine Parkbank in der Ohling wurde zersägt. Schnell wird klar, dass es dabei nicht geblieben ist.