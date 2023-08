Wirtschaft Sind Gewerbeschauen etwa „nicht mehr zeitgemäß“?

Region · Die Grenzlandschau in Prüm funktioniert, aber in Wittlich und an der Mosel sind Wirtschaftsschauen rar geworden. Dafür gibt es viele Gründe.

18.08.2023, 07:00 Uhr

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wirtschaft ist auch immer ein Stück weit von der „gefühlten Lage“ abhängig. Das zeigt sich auch bei den Gewerbeschauen der Region. Gleich in mehrfacher Hinsicht war die „gefühlte“, aber auch die reale Lage in den vergangenen Jahren mehr als durchwachsen. Da waren die Kontaktbeschränkungen der Covid-Pandemie, die solche Schauen von 2020 bis 2022 kaum möglich machten, dann stand ein Containerschiff im Suez-Kanal quer und die Versorgung war unterbrochen, schließlich brach Anfang 2022 auch noch der Krieg gegen die Ukraine aus. Und im Jahr 2023 sorgen Energiekrise und Inflation für eine allgemeine Investitionsmüdigkeit mancher vorsichtiger Firmeninhaber. Völlig verständlicherweise.