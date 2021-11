Pandemie : Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich: Auch jüngere Corona-Patienten erkranken schwer

Foto: TV/Sabine Zimmer

Wittlich/Bernkastel-Kues An den aktuellen Coronavirus-Varianten erkranken auch jüngere Patienten. In Wittlich liegen zwei in den 1990er-Jahren geborene Patienten auf der Intensivstation – beide waren ungeimpft.