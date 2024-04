Genuss aus der Region Wann gibt es Wittlicher Spargel und Erdbeeren? (Fotos)

Wittlich/Erden · Spargel und Erdbeeren, die in der Wittlicher Senke angebaut werden, gehören für viele zu den kulinarischen Highlights des Jahres. Aber wann ist es so weit und was werden Spargel und Erdbeeren in diesem Jahr kosten?

Von Christian Moeris Redakteur Landkreis Bernkastel-Wittlich