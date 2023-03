Vorschlag nicht umsetzbar Warum der Wittlicher Stadtpark 2.0 doch keine Hundewiese bekommt

Der Wittlicher Stadtpark, der vor 30 Jahren angelegt wurde, ist in die Jahre gekommen und erfüllt nicht mehr die Anforderungen, die Bürger heutzutage an einen modernen Stadtpark stellen. Im Großteil besteht der Park aus grüner Wiese, Wegen und Parkbänken. Angebote für Sport, Spiel und zur Freizeitgestaltung, wie man sie mittlerweile in vielen Parks findet, gibt es nicht. Mit der stufenweisen Umsetzung des Konzeptes „Stadtpark 2.0“ soll sich das aber bald ändern. Im vergangenen Herbst waren auch die Wittlicher Bürger dazu aufgerufen, ihre Ideen zur Neugestaltung des Stadtparks einzubringen. Von der Blumenwiese, über Beachvolleyball-Felder bis zur Hundewiese: Zahlreiche Bürger brachten ihre Ideen in die Planung ein. Zahlreiche Wünsche können berücksichtigt werden und finden sich in der Entwurfsplanung.