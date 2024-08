Das sagen Konzern und Polizei Viele Parfümdiebstähle: Warum immer wieder die Drogerie Müller in Wittlich?

Gut riechen will jeder, klar. Auch in Wittlich. Mit Parfüms von bekannten Luxusmarken geht das ganz einfach, kostet dafür aber unter Umständen ordentlich Geld. Geld, das in Wittlich nicht jeder bezahlen will. Mehrfach kam es in der jüngeren Vergangenheit zu Diebstählen im Drogeriemarkt der Firma Müller (der Volksfreund berichtete). Selten sei ein solcher Duft-Raub aber nicht, wie die Polizei mitteilt.