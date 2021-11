Fairer Handel : Mehr als nur fairer Kaffee: Was den Eine Welt-Laden in Wittlich besonders macht

Werner Bühler, Peter Binzen, Christiane Hahn und Dobozy Arpad (von links) freuen sich, dass sie dabei mithelfen können, ein Bewusstsein für fairen Handel in Wittlich zu schaffen- und das nun schon seit 30 Jahren. Foto: Christina Bents

Wittlich Der Eine Welt Laden in Wittlich besteht seit drei Jahrzehnten. Der Förderverein verkauft aber nicht nur fair gehandelte Waren, sondern unterstützt gemeinnützige Projekte auf der ganzen Welt und investiert in Bildungsarbeit in unserer Region.

„Fachhandel für fair gehandelte Produkte“, so sieht sich der Eine Welt Laden in Wittlich. Erfahrung im Verkauf von fair gehandelten Produkten haben sie seit dreißig Jahren. Werner Bühler, stellvertretender Vorsitzender und schon bei der Gründung dabei, sagt: „Damals im Jahr 1991 wollten wir den fairen Handel in Wittlich etablieren.“ Bevor in der Oberen Kordel mit dem Verkauf begonnen werden konnte, wurde der „Arbeitskreis Eine Welt e.V.“ gegründet.

Sponsoren haben ihnen kleine Darlehen gegeben. Werner Bühler weiß noch: „Das höchste waren 800 Mark. Dazu hat uns ein großes Wittlicher Warenhaus alte Supermarktregale zur Verfügung gestellt und wir haben einen Warenbestand von 5000 Mark auf Kommission bekommen.“

Info Faire Stadt Für die Auszeichnung Fairtrade Town muss eine Kommune fünf Kriterien erfüllen: Es muss einen Ratsbeschluss geben und eine Steuerungsgruppe muss eingerichtet werden. In den lokalen Einzelhandelsgeschäften, bei den Floristen sowie in Cafés und Restaurants werden mindestens zwei Prozent der Waren aus fairem Handel angeboten. Als Richtwert gilt die Einwohnerzahl. Öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Vereine oder Glaubensgemeinschaften setzen Informations- und Bildungsaktivitäten zu fairem Handel um, und bieten solche Produkte an. Dazu kommt Öffentlichkeitsarbeit in den lokalen Medien.

Weiter sagt er: „Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, ein Bewusstsein für den fairen Handel zu erreichen. Und wenn ich mir ansehe, in wie vielen Läden inzwischen auch faire Waren angeboten werden, denke ich schon, dass wir ein wenig zur Akzeptanz beisteuern konnten.“

Gerne hätten sie auch Wittlich als „Faire Stadt“ gesehen, aber das hat noch nicht funktioniert. Der Verkauf von Kaffee, Tee, Schmuck, Schals, Filzwaren und vielem mehr ist aber nicht das Einzige, was der Verein macht. Weitere wichtige Säulen sind Vorträge und der Kontakt zu Schulen und Kindergärten. Peter Binzen, ebenfalls stellvertretender Vorsitzender, berichtet aus seinen Erfahrungen: „Gut bewährt hat es sich, von einem Produkt auszugehen.

Wir haben im Verein beispielsweise eine „Kakao-Kiste“ vom Dachverband der Eine-Welt Läden. Durch die Kakaobohnen, die Schokolade und Geschichten von Kindern, die auf den Plantagen arbeiten, kommen wir ins Gespräch und zum Thema Fairness.“ Aus solchen Unterrichtsbesuchen sind einige Projekte entstanden, etwa kleine Pausenverkäufe oder dass man den Titel „Fair trade Schule“ angestrebt hat. „Durch Corona sind Projekte, die gerade am Werden waren, leider ins Stocken geraten“, berichtet Peter Binzen. „Wichtig ist, dass es eine Person in einer Schule oder Organisation gibt, die sich engagiert, sonst funktioniert es nicht,“ betont er.

Ähnlich ist es im Ladengeschäft in der Neustraße. Auch dort ist das Engagement der Ehrenamtlichen wichtig, die sich informieren, um die Kunden zu beraten, so dass diese gerne wiederkommen. In den vergangenen fünf Jahren hat sich das Verhältnis Lebensmittel zu „Non Food“ gewandelt. Wurden früher mehr „Non-Food“-Artikel gekauft, sind es jetzt mehr Lebensmittel, wie Schokolade oder Kaffee. Zwei Einkäufer kümmern sich um die Waren, die angeboten werden. Schals, Karten oder Weihnachtsschmuck sind beliebte Artikel. Christiane Hahn, ehrenamtliche Mitarbeiterin, berichtet: „Es sind manchmal Wellen, eine Zeitlang sind Sonnengläser sehr gefragt, oder Uhren und das ebbt dann wieder ab.“