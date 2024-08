Attraktiv für Investoren Es tut sich nichts in der Wittlicher Innenstadt? – „Der Schein trügt“

Wittlich · Wenige Besucher, wenig Auswahl – tote Hose also in der Wittlicher Innenstadt? Im Gegenteil, sagt Immobilien Marvin Jeske. Hinter den Kulissen spielt sich einiges ab – so auch bei der Klosterschenke.

12.08.2024 , 07:27 Uhr

Besitzerin Pia Simon und Wirt Elmar Becker in der Klosterschenke. Beide werden froh sein, wenn ein neuer Pächter die „Kloster“, wie sie in Wittlich heißt, übernimmt. (Archivfoto aus 2022) Foto: Christina Bents

Von Christina Bents