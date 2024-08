Wittlicher vor Gericht Wegen Drogenhandels verurteilt: Welche Rolle spielte verdeckter Ermittler?

Das Landgericht Trier hat einen 26-Jährigen aus Wittlich zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der Vorwurf gegen ihn: gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln in teils erheblichen Mengen. Dabei soll der Angeklagte in einigen Fällen eine geladene Schreckschusspistole mit sich geführt haben. Bei der „Ware“ handelte es sich um Haschisch, Marihuana, Amphetamin und Kokain, so die Anklage von Staatsanwältin Elke Schmitten.