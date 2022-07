Wohnen in Wittlich : Neubauprojekt in Wengerohr - 15 neue Wohneinheiten

Foto: TV/Anna Hartnack

Wittlich-Wengerohr Bereits in sechs Wochen beginnen die Arbeiten am Rohbau eines Neubaus in Wittlich-Wengerohr. Ausschließlich Handwerker aus der Region arbeiten am Projekt mit 15 Wohneinheiten und einem Gemeinschaftsgarten.