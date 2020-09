Kultur : Wengerohr bekommt eine Kunstgalerie

Extra

Den 1961 geborenen Daniel

Hermann hat es Mitte der 1980er Jahre aus seiner Heimatstadt Stuttgart nach Wittlich verschlagen. In Wengerohr ist der Innenarchitekt mehr als zehn Jahre lang als Musiklehrer für Blockflöte und Gitarre tätig gewesen. Seit 2016 lebt er in Pantenburg in der Eifel. Seine Bilder stellt er jetzt in der alten Bahnmeisterei aus.