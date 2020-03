Verkehr : Lastkraftwagen missachten Durchfahrtsverbot

Dieter Tennhardt. Foto: TV/Dieter Tennhardt

Wittlich-Wengerohr (red) Die Verkehrsführung in der Cusanusstraße im Stadtteil Wengerohr ist geändert. In dem Teilstück der Cusanusstraße ist nach der Einmündung zur Dauner Straße bis zum Knotenpunkt an der Eifelstraße nun eine Einbahnstraße eingerichtet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken