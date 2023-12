Orientalische Gerichte In Wittlich-Wengerohr eröffnet ein kurdisches Restaurant

In der Wittlicher Gastronomieszene ist weiter Bewegung: Neben der Eröffnung eines neuen asiatischen Restaurants mit dem namen „Koi“ in der Römerstraße und eines neuen Dönerimbisses am ZOB hatte kürzlich mit Bilal Turan noch ein weiterer Gastronom seine Pläne vorgestellt. Er arbeitet derzeit an der Eröffnung eines türkischen Restaurants in der Kurfürstenstraße.