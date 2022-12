Immobilien : In Wittlich-Wengerohr entsteht ein weiteres Neubaugebiet

Baugrundstücke sind in der Säubrennerstadt meistens Mangelware. Die Nachfrage dagegen groß. Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Mia Bucher

Wittlich Baugrundstücke sind in der Säubrennerstadt meistens Mangelware. Doch nach der Erschließung des Neubaugebiets „In der Spitz“ im Stadtteil Dorf will die Stadt Wittlich nun auch nahe des Industriegebiets in Wengerohr ein Wohngebiet zum Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern schaffen.