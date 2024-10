Verkehrskonzept der Stadt Verkehrschaos in Wittlich: Wie gefährlich ist die Kurfürstenstraße?

Wer in die Galerie zum Einkaufen will, im Fürstenhof einen der dortigen Dienstleister aufzusuchen möchte oder bei der Verbandsgemeinde Dinge zu erledigen hat, der muss in den vorderen Bereich der Kurfürstenstraße. Der Zentrale Omnibusbahnhof grenzt an und auch die Schlossstraße.