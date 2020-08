Kostenpflichtiger Inhalt: Infrastruktur : Wittlich will in Radtourismus investieren

Foto: Winter Mike de

Wittlich (will) Unübersichtlich, schlechte Wege: Unter anderem diese Kritik an der Führung des Maare-Mosel-Radwegs (MMR) in Wittlich hat ein Leser gegenüber dem TV geäußert (wir berichteten am 28. August).