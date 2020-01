Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie : Wittlich will kein Kentucky Fried Chicken

Wittlich Der Stadtrat hat einem Grundstücksverkauf an einen Franchise-Nehmer des Fast-Food-Restaurants nicht zugestimmt.

Jubelstürme und Begeisterung löste ein Volksfreund-Bericht – wie kaum ein anderer – vergangenes Jahr in den sozialen Netzwerken aus: Im September 2019 berichtete der Trierische Volksfreund erstmals über die Absichten der Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC), in der Säubrennerstadt Wittlich eine Filiale eröffnen zu wollen. Ein Franchisenehmer von KFC, die FC Systemgastronomie GmbH & Co. KG, hatte Kaufinteresse an dem ehemaligen THW-Gelände in der Justus-Liebig-Straße nahe der A1 in Wittlich geäußert.

Enorme Resonanz: Die Volksfreund-Berichterstattung über die Ansiedelungspläne entfachte in den sozialen Netzwerken größtenteils Jubelstürme und Begeisterung. Auf der Facebookseite der TV-Lokalredaktion Wittlich äußerten mehr als 500 Volksfreund-Leser ihre Freude über die KFC-Pläne mit Herzchen-Symbolen und Daumen-hoch-Bildchen. Die Kommentarspalte unter dem Beitrag umfasst mittlerweile knapp 1000 Leserbeiträge: „Auf jeden Fall ist dies der schönste Tag meines Lebens, und ich hoffe, die Stadt Wittlich tut alles dafür, dass dieser Traum für uns alle in Erfüllung gehen kann“, kommentierte ehemals ein Denis Mossal den Bericht. „Meine Gebete wurden erhört. Wittlich hat mittlerweile mehr zu bieten als Trier“, schrieb Leser Frank Feller.

Wobei gesagt werden muss, dass neben dem Jubelchor auch kritische Stimme zu hören waren nach der Art: „Noch mehr billiger gesundheitsschädlicher Mist, für den jedes Jahr Millionen von Tiere gequält werden. Und wir essen es dann und werden krank und dick.“

Doch den Großteil der Volksfreund-Leser, das muss man sagen, versetzten die KFC-Pläne in helle Freude, die nun ein jähes Ende nimmt. Denn wie eine Presseanfrage des Trierischen Volksfreunds zum Sachstand der Verkaufsverhandlungen bei der Stadtverwaltung ergeben hat, hat der Stadtrat dem Verkauf des Grundstücks an den KFC-Franchiser nicht zugestimmt. Die Entscheidung sei bereits Ende vergangenen Jahres im nicht-öffentlichen Teil einer Stadtratssitzung gefällt worden, erklärt Pressesprecher Rainer Stöckicht. „Die Ansiedlung von KFC steht an dieser Stelle somit nicht mehr zur Diskussion.“ Das heißt: Zumindest vorerst gibt es kein KFC für Wittlich.

Hinterzimmerpolitik Nachdem der Bauausschuss den möglichen Grundstücksverkauf in öffentlicher Sitzung am 3. September 2019 vorberaten hatte (der Volksfreund berichtete), blieb die Sache unter Verschluss. Die ablehnende Entscheidung des Stadtrates aus seiner nicht-öffentlichen Sitzung vom 12. September 2019 sei in der Rathauszeitung vom 21. September öffentlich bekanntgemacht worden, erklärt die Stadtverwaltung.

Und dabei offenbart sich ein Lehrstück in Hinterzimmerpolitik: Denn aus der Beschlussvorlage zum nicht-öffentlichen Teil der Ratssitzung ging schon nicht hervor, dass es um den Verkauf des Grundstücks ging, an dem KFC Interesse hatte. Aber auch die Bekanntgabe des Ratsbeschlusses in der „Wittlicher Rundschau“ werden wohl nur Hellseher mit einer Entscheidung bezüglich einer KFC-Ansiedelung in Verbindung gebracht haben. Denn dort war bloß zu lesen: „Grundstücksangelegenheiten: Der Stadtrat lehnte einen Verkauf in der Gemarkung Wittlich ab.“ Die ganze Angelegenheit blieb deshalb bislang streng geheim. Die Diskussion des Rates und die Argumente, die auf dem Weg zu dem ablehnenden Beschluss bei der nichtöffentlichen Debatte hinter verschlossenen Türen ausgetauscht wurden, werden es auch bleiben. Aber viele Bürger würden doch gerne wissen, warum der Stadtrat KFC das Grundstück nicht verkaufen wollte.

Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen und der Öffentlichkeit Einblicke zu ermöglichen, wie die ablehnende Entscheidung möglicherweise zustande kam, hat der Volksfreund die Stadtratsfraktionen gebeten, zu einer möglichen Ansiedelung eines KFC in Wittlich Position zu beziehen – ohne dabei auf die Diskussion in der nichtöffentlichen Sitzung zu sprechen zu kommen. Vielleicht lässt sich ja aus den grundsätzlichen Positionen der Fraktionen zu einem weiteren Fastfood-Restaurant in Wittlich erahnen, wie sich die Parteien in der nicht-öffentlichen Sitzung entschieden haben?

CDU „Ich kann grundsätzlich bekunden, dass die CDU-Fraktion sich einen KFC auf dem ehemaligen THW-Gelände gut vorstellen konnte“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Salfer. „KFC hebt sich in seinem Angebot deutlich von anderen Fast-Food-Ketten ab. Eine entsprechende Angebotserweiterung wäre daher als Bereicherung anzusehen gewesen. Darüber hinaus wäre das Gewerbegrundstück in unmittelbarer Nähe zur Autobahn geradezu prädestiniert für eine derartige Ansiedlung gewesen.“

SPD Seine Fraktion werde sich nicht zum Ablauf der Diskussion und zur Entscheidung des Rates äußern, erklärt Joachim Gerke, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, da dieser Tagesordnungspunkt im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung behandelt worden sei.

Grüne „Wir können in Wittlich mittlerweile hinsichtlich der noch freien Gewerbeflächen nicht mehr aus dem Vollen schöpfen, weshalb unsere Fraktion auf dem Standpunkt steht, den Verkauf der verbleibenden Flächen im Einzelfall sorgfältig abwägen zu wollen“, erklärt Stefanie Pützer-Queins, Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen.

„Zunächst ist eine Begleiterscheinung von Systemgastronomie eine große Menge an Einwegverpackungen. Eine Partei, die für Ökologie und Nachhaltigkeit steht, muss dem kritisch gegenüber stehen. Darüber hinaus ist zwar ein Bestreben des Konzerns KFC erkennbar, zukünftig mehr Wert auf artgerechte Haltung der verarbeiteten Hühner zu legen, aktuell ist dies allerdings nicht der Fall. Mit unserem Wertesystem ist dies schwer zu vereinbaren.“ Die Grünen-Fraktion halte das von KFC ins Auge gefasste Grundstück zudem aus verkehrstechnischer Sicht für ein Fast-Food-Restaurant mit Drive-In-Schaltern für ungeeignet.Die Parkplätze könnten zu den Hauptstoßzeiten nicht ausreichen. Die Grünen fürchteten zudem, Kunden eines KFC hätten dort in Zukunft die noch nicht gebaute Zufahrt zum geplanten Industriegebiet-III-Nord zum Abstellen von Fahrzeugen missbrauchen können. „Natürlich ist und bleibt es eine individuelle Entscheidung und Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts, ob und in welcher Menge Fast Food konsumiert wird oder nicht. Dieses Selbstbestimmungsrecht achten und respektieren wir. In Zeiten, in denen wir bei unseren Entscheidungen die Auswirkungen auf den Klimawandel und weitere Umweltaspekte grundsätzlich in unsere Abwägungsprozesse einbeziehen müssen, kommen wir aber notwendig zu dem Schluss, dass die Ansiedlung eines zusätzlichen Schnellrestaurants unter dem Strich mehr Nachteile als Vorteile mit sich bringt.“

FDP „Ich persönlich finde es schade, dass KFC nicht nach Wittlich kommt“, sagt Thomas Losen, FDP-Fraktionsvorsitzender. „Wir sind schon beneidet worden. Viele potenzielle Kunden haben sich schon gefreut, nach Wittlich zum KFC kommen zu können. Wir hätten uns sehr gefreut, und das wäre eine gute Werbung für Wittlich gewesen, denn für KFC nehmen Gäste sehr weite Wege in Kauf. Das Grundstück böte sich an, weil genau dort auch die Einfahrt zum Industriegebiet gebaut werden soll. Das wäre eine perfekte Ecke gewesen.“

FWG Die Freien Wähler möchten ihre grundsätzliche Position zu einem KFC in Wittlich nicht bekanntgeben. „in der Stadtratssitzung am 12. September wurde hierüber und ausgiebig diskutiert. Da dieser Tagesordnungspunkt nicht-öffentlich behandelt wurde, kann ich Ihnen seitens unserer Fraktion keine weiteren Informationen mitteilen“, erklärt Harald Fau, stellvertretender Fraktionsvorsitzender.

Linke „Die Linke schlägt vor, auf diesem ehemaligen THW-Grundstück ein für die Stadt Wittlich angemessenes Obdachlosen-Heim mit angeschlossener Armenküche und sozialer Einrichtung zu errichten“, erklärt Ali Damar von der Linkspartei. „Wittlich braucht dies eher als noch einen weiteren Fast-Food-Imbiss.“