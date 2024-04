Er wird die Leute vermissen Klosterschenke in Wittlich: Wirt Elmar Becker hört auf

Wittlich · Nach 26 Jahren in der Klosterschenke ist es für den Wirt Elmar Becker an der Zeit, in den Ruhestand zu gehen. Wann es so weit ist, was er an seiner Arbeit vermissen wird und worauf er sich freut, hat er uns erzählt.

24.04.2024 , 06:57 Uhr

Den Platz hinter der Theke kann demnächst jemand anderes einnehmen. Elmar Becker geht mit 67 Jahren in den Ruhestand und freut sich aufs Fahrradfahren, den Garten und sein Enkelchen. Foto: Christina Bents

Von Christina Bents