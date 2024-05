Wenn der Verkehr steht Wo gibt es die meisten Staus in der Stadt Wittlich?

Wittlich · In Wittlich stockt in den Stoßzeiten oft der Verkehr – aber wo passiert das besonders häufig? Wir haben mit Angestellten und Unternehmen gesprochen, die beruflich mit dem Auto in Wittlich unterwegs sind.

20.05.2024 , 11:45 Uhr

Staus im Straßenverkehr können zur nervlichen Zerreißprobe werden. Wir haben mit Menschen, die beruflich mit dem Auto unterwegs sind, darüber gesprochen, wie die Situation in Wittlich ist. (Symbolfoto) Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/Andrea Warnecke