„Deutschland ist mein Heimatland geworden“ Vor acht Jahren flüchtete sie aus Syrien: Wie Zinab heute selbst Frauen mit Migrationshintergrund hilft

Zinab lebt seit acht Jahren in Deutschland, genauer gesagt in Laufeld in der Eifel. Mittlerweile spricht sie fließend Deutsch, daneben noch Arabisch, ihre Muttersprache ist Kurdisch. Die 33-jährige kann sich ein Leben in Syrien kaum mehr vorstellen, wo der grausame Krieg 2011 begann. Als dieser 2015 immer näher an ihre Heimatstadt heranrückte, holte ihr ältester Bruder die Familie im Rahmen eines Familiennachzugs nach Deutschland. Zunächst die Geschwister, dann die Eltern. Er selbst lebte und arbeitete bereits als Arzt in der Eifel.