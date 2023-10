Weltkriegsrelikte Wittlich: Fliegerbomben erfolgreich entschärft

In Wittlich-Wengerohr sind am Sonntagvormittag östlich des Hauptbahnhofs zwei kürzlich entdeckte Fliegerbomben erfolgreich entschärft worden. Laut Polizei war ab 8 Uhr zunächst der Gefahrenbereich im Umkreis von 500 Metern in Zusammenarbeit mit Stadt und Feuerwehr Wittlich evakuiert und gesperrt worden. Die Bevölkerung habe hierbei ein hohes Maß an Verständnis und Kooperation gezeigt.