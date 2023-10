Zwei 250-Kilo-Bomben gefunden Bombenfund in Wittlich: Entschärfung am Sonntag, Zugverkehr von Trier nach Koblenz betroffen

Die Fliegerbomben sollen am Sonntag, 8. Oktober, vom Kampfmittelräumdienst (KMRD) entschärft werden. Dafür muss der Gefahrenbereich abgesperrt und evakuiert werden. Alle Bewohnerinnen und Bewohner im Umkreis von 500 Metern um die Fundorte müssen ihre Wohnungen deshalb am Sonntag ab 8 Uhr verlassen. Sie werden mit Handzetteln und von der örtlichen Feuerwehr informiert. Die Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst sei für 10 Uhr vorgesehen. Je nachdem, wie gut der KMRD die Bomben erreiche und wie die Entschärfung verlaufe, rechnet man vonseiten der Stadt mit einer Dauer der Arbeiten bis maximal in den frühen Nachmittag.