Erziehung : Alleinerziehende knüpfen Kontakte

Wittlich Die Gruppe für alleinerziehende Mütter und Väter knüpft auch in Corona-Zeiten neue Kontakte im Sozialraum Wittlich und steht allen Interessierten offen. Die monatlichen Treffen in den Räumlichkeiten des evangelischen Kindergartens Vitelliuspark in Wittlich müssen jedoch noch warten.



Dennoch stehen Ansprechpartner zur Verfügung und suchen neue Möglichkeiten, um miteinander in Kontakt zu treten, Unterstützung zu gewährleisten, Erfahrungen auszutauschen und künftige Treffen vorzubereiten.

Das Angebot im Rahmen von Kita!Plus wird begleitet von Bettina Hoff als Familienbildungsfachkraft für den Sozialraum Wittlich, Sprechzeiten: montags bis freitags von 9 bis11 Uhr oder nach Absprache, Telefon 0160/3666959.