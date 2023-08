ÜAZ will Marke von 1000 Schülern in der Berufsorientierung knacken Wittlicher Ausbildungszentrum wagt sich auf neue Wege

Hier wird geschweißt, gefeilt, gebohrt, gefräst, gedreht: Das Überbetriebliche Ausbildungszentrum (ÜAZ) in Wittlich bereitet junge Menschen auf die Arbeit vor allem in gewerblich-technischen Berufen vor. Industrie-, Werkzeug- und Zerspanungsmechaniker, Mechatroniker, Maschinen- und Anlagenführer können hier ihre Ausbildung starten. In der Max-Planck-Straße verbringen sie zum Teil das ganze erste Jahr, um die grundlegenden Fertigkeiten zu lernen.