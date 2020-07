Eröffnung : Wittlicher bekommen ihr Kino zurück

3810 Tage ohne Kino liegen hinter den Wittlichern: Am Donnerstag, 23. Juli, öffnet der neue Kinopalast Eifel/Mosel in Wittlich um 12.30 Uhr seine Türen.

Um 12.30 Uhr öffnet der neugebaute Wittlicher Kinopalast am Eventum für jedermann seine Türen. Ab Donnerstag laufen in den fünf Sälen des Kinopalastes in Wittlich mehr als zwanzig Filme. Die Online-Reservierung (www.kino-wittlich.de) soll bereits ab Montag, 20. Juli, möglich werden.