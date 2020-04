Bücher : Wittlicher Bibliotheken eingeschränkt geöffnet

Symbofoto: dpa Foto: dpa/Jens Kalaene

Wittlich (red) Nach sechs Wochen Schließung wegen Corona-Schutz durften Bibliotheken in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. So auch in Wittlich die Stadtbücherei Wittlich, die Kreisergänzungsbücherei Bernkastel-Wittlich und die Bibliothek des Emil-Frank-Instituts.



Es ist allerdings eine Öffnung mit Einschränkungen. Wie die Bibliotheken mitteilen, können nicht alle Angebote, die den Kunden vor dem 14. März zur Verfügung standen, nun auch direkt wieder genutzt werden. Zur Einhaltung der Sicherheits- und Hygienevorschriften sei auch ein längerer Aufenthalt im Gebäude untersagt. Es dürften keine Zeitschriften ausführlich studiert werden, nicht an den stationären PCs oder an den privaten Geräten gearbeitet werden. Vorlesen, gemeinsam lernen, Nachhilfegruppen, spielen – alles müsse vorläufig unterbleiben.

Da die Einhaltung der Vorschriften personalintensiv sei, gebe es eingeschränkte Öffnungszeiten. Zudem dürften sich nur maximal 30 Menschen gleichzeitig in den Räumen aufhalten, was kontrolliert wird.

Die Aufenthaltsdauer im Gebäude sollte 15 Minuten nicht überschreiten, alle Besucher müssen einen Mundschutz tragen.

Trotz allem klappt die Ausleihe und Abgabe wieder: Man könne jetzt wieder vor Ort seine Bücher, Zeitschriften, Spiele und Filme abgeben und neue physische Medien ausleihen.