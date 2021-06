Veranstaltung : Neuer Termin für den Wittlicher Bücherflohmarkt

Wittlich Der traditionelle Bücherflohmarkt in der Wittlicher Altstadt soll in diesem Jahr am Samstag, 4. September, stattfinden. Von 10 bis 16 Uhr können Privatpersonen gebrauchte Bücher anbieten. Die Zahl der Verkaufsstände wird auf 50 reduziert.