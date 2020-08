Verkehr : Ärger in Wittlich: Quietschende Reifen, knallender Auspuff

Tuner und Poser im Visier: Polizei verhängt Bußgelder bei groß angelegter Kontrolle im Trierer Stadtgebiet. Foto: TV/Polizei Trier

Wittlich Außer Kontrolle: Wittlicher Bürger beschweren sich über Raser, Autoposer, ihre illegalen Rennen und zu laute Stereoanlagen am Abend.

Die Feldstraße in Wittlich spätabends in der Dunkelheit: „Quietschende Reifen, laute Musik aus Autos, Hupen an der Kreuzung, Auspuffanlagen knallen, Autos beschleunigen auf hohe Geschwindigkeiten.“ So schildert in den sozialen Netzwerken eine Wittlicher Bürgerin ihre scheinbar allabendlichen Eindrücke. „Es ist so traurig und erbärmlich, was hier jeden Abend abgeht, je später es wird, umso lauter wird es.“

Man könne die Verkehrsrowdys im Minutentakt beobachten und hören, schreibt die Anwohnerin der Feldstraße am Platz an der Lieser.

Info Trierer Aktion gegen Raser und Tuner (MRA) Tuner und Poser, die ihre Fahrzeuge unerlaubt aufmotzen, hat die Polizei im Juli bei einer groß angelegten Kontrolle ins Visier genommen und zahlreiche Bußgelder verhängt. Die Polizisten kontrollierten insgesamt 156 Personen und 147 Fahrzeuge. Unter anderem war bei 21 Autos durch Veränderungen oder Mängel die Betriebserlaubnis erloschen. Auf die Fahrer und Halter kommt nun unter anderem ein Bußgeld zu. Fünfmal wurde den Fahrern die Weiterfahrt untersagt. Um die Raser und Poser in flgranti zu überführen, setzt die Polizei in Trier unter anderem zivile Radar-Fahrzeuge ein.

Aufgrund dieser Lärmbelastung sei es ihr unmöglich, am Abend oder in der Nacht ein Fenster offen zu lassen, um ihre Wohnung zu lüften. Doch die Anwohnerin beschwert sich nicht nur über die Lärmbelästigung.

„Und wenn hier unerwartet mal jemand über die Straße läuft, ich will es mir gar nicht ausmalen, bei den Geschwindigkeiten mit denen die hier unterwegs sind, halte ich Bremsen für unmöglich.“

Mit ihrer Beschwerde die Raser, die scheinbar nachts aus Jux und Dollerei in der Säubrennerstadt ihre Runden drehen, ist sie nicht allein. Viele Bewohner der Innenstadt beschweren sich: „Die Friedrichstraße ist ebenfalls eine Rennstrecke“, schreibt eine andere Bürgerin. „Ich schließe mich dir an. Ich wohne an der Kreuzung zum Schlossberg, und da geht das auch abends immer ab. Immer die gleiche Uhrzeit... und ich habe noch ein Kleinkind was dann aufschreckt“, schreibt eine Mutter. Eine andere Anwohnerin sagt: „Die Kurfürstenstraße wird ab 22 Uhr zur Rennstrecke.“ In der Himmeroderstraße sei es leider genau das gleiche, meint eine andere Anwohnerin. Auch der Sporgraben und der Klausener Weg und die Schloßstraße sind nach Angaben von Anwohnern betroffen. „Nicht nur in der Innenstadt. Der Hasenmühlenweg ist auch sehr beliebt. Samt Treffpunkt Parkplatz mit Musik“, ergänzt eine Wittlicherin.

Eine andere Mutter schreibt: „Die fahren leider auch jeden Abend mehrmals an unserer Straße vorbei (Trierer Landstraße/Auf‘m Geifen). Man kann manchmal nicht mal das Fenster zum Durchlüften auflassen, weil der Kleine direkt wach wird, wenn die Vollidioten ihre Runde drehen.“ Ein anderer Bürger ergänzt: „Rommelsbach genauso, die Beschleunigen wie die Irren Richtung Schwimmbad. Hier sollten wirklich mal Schweller auf der Fahrbahn angebracht werden. Abends nach 22 Uhr die reinste Rennstrecke hier. Schlafen ist da kaum möglich.“

Die Raser, Tuner und Autoposer wären demnach den ganzen Abend im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Die Beschwerdeführer sind sich einig. Nach 20 Uhr ist ihrer Meinung nach in Wittlich die Hölle los! Nachtruhe und Schlaf sind gestört. Eine Bürgerin fragt: „Die Polizeiinspektion scheint ein schallisolierter Bunker zu sein, oder warum handelt man nicht?“

Polizei Gute Frage: Was weiß die Polizei von diesem Spektakel, das sich angeblich jeden Abend, wenn es dunkel wird, in der Säubrennerstadt abspielen soll?

Der TV hat nachgefragt. „Tatsächlich sind in Bezug auf diese Wahrnehmungen in den letzten Tagen Beschwerden über Raser im Stadtgebiet Wittlich eingegangen“, erklärt Birgit Dreiling, stellvertretende Dienststellenleiterin der Polizeiinspektion Wittlich. Aber wie schätzt die Polizei die Lage ein? Hat sie sich zugespitzt?

„Ein vermehrtes Auffallen von getunten Fahrzeugen oder Rasern wird nicht wahrgenommen“, sagt Dreiling. „Die Ursachen und Motive für die dargestellten Verhaltensweisen dürften sehr vielfältig sein.“

Wie können sich Bürger denn gegen diese nächtlichen Lärmbelästigungen wehren? Und wann wird die Polizei tätig? „Die Polizei ist wie bei vielen anderen Delikten auch hierbei in erster Linie auf die Mithilfe und Hinweise durch die Bürger angewiesen“, erklärt Dreiling.