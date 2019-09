Bauarbeiten : Wittlicher Burgstraße wird gesperrt

Wittlich Im Zuge der Sanierungsarbeiten in der Wittlicher Burgstraße 2 bis 6 wird am Montag, 9. September, ein Automobilkran an der Einmündung Burgstraße/Marktplatz aufgestellt

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red