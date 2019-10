Wettbewerb : Vom Koch zum Topredner

Wiesbaden/Wittlich Der gebürtige Wittlicher und gelernte Koch David Schneck nahm in Wiesbaden am internationalen Speaker Slam teil, hielt dort seine Rede und wurde im Anschluss mit dem „Excellence Award“ ausgezeichnet. „Als stolzer Eifeljunge ist es mir eine Freude und Ehre, diesen Award in meine Heimat, den Kreis Bernkastel-Wittlich, zu holen“, sagt Schneck selbst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur fünf Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen.

David Schneck aus Wittlich hat einen Preis bei einem Speaker Slam gewonnen und wurde mit dem „Excellence Award“ ausgezeichnet. Rechts im Bild Autor Hermann Scherer. Foto: Christina Pörsch