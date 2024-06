Nachruf Wittlich trauert um Ehrenbürger Hans-Günther Heinz

Hans-Günther Heinz hat Wittlich geprägt. Als Kaufmann zog der gebürtige Trierer mit der Idee, ein Möbelhaus zu gründen in den 50er Jahren in die Säubrennerstadt. Dort erfüllte er sich seinen Traum vom eigenen Einrichtungshaus, das er 1953 eröffnete und bis 1994 führte. Weil es so gut lief, expandierte er zweimal. Nach dem ersten Umzug in größerer Räume kaufte Heinz schließlich Land in Wittlich und baute auf 1500 Quadratmetern ein neues Möbelhaus. Bis zu zehn Mitarbeiter beschäftigte er dort.