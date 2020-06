Kinder : Wittlicher Einrichtungen bieten Ferien vor Ort an

Wittlich (red) „Wir freuen uns riesig, den Kindern und Jugendlichen nun doch kurzfristig ein tolles Ferienangebot präsentieren zu können“, sind sich Luisa Lauterbach vom Wittlicher Haus der Jugend und Michaele Schneider vom Kinderschutzbund/Mehrgenerationenhaus einig.

Los geht es bereits am ersten Ferientag im Mehrgenerationenhaus (MGH) mit Aktionstagen für Kinder im Grundschulalter. Montag bis Freitag von 7.30 bis 13.30 Uhr vom 6. Juli bis 24. Juli wartet ein abwechslungsreiches Tagesprogramm. Die Teilnahme ist pro Teilnehmer jedoch nur für einen Tag möglich. Kostenbeitrag 15 Euro für Geschwisterkindern pro Kind zehn Euro. Familien und Alleinerziehende in sozialen Notlagen erhalten auf Nachweis deutliche Ermäßigungen. Ein Zusatzprogramm mit Förderung von Herzenssache, der Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank, startet unter der Federführung des Kinderschutzbundes und in Zusammenarbeit mit der Grundschule Friedrichstraße am 6. Juli im Lernort Bauernhof in Bombogen. Das Programm wird vom 6. bis 17. Juli ebenfalls täglich durchgeführt, ebenso vom 3. bis 7. August.