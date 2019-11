Kreiau und Helau : Wittlicher eröffnen erstmals gemeinsam die Fastnachtssession (mit Fotos)

Wittlich Die beginnende Fastnachtssession haben alle Narren der fünf Stadtteile Wittlichs erstmals zusammen gefeiert. Anstoß dafür war die Jubiläumsfeier „50 Jahre Stadtteile“ im Sommer. 300 Besucher ließen sich den bunten Mix an Vorträgen, Tänzen und Musik nicht entgehen.

Nachrichten gab es schließlich von Joachim Schiffer aus Lüxem, der als Nachrichtensprecher auftrat. Er wusste, dass es in Wittlich einen neuen Ballermann gibt, der sich am Platz an der Lieser befindet, und dass der Lack an Wittlichs schönster Stadt so langsam bröckelt und man der Stadt für seine schönste Tochter doch mal eine Schönheitsoperation springen lassen könnte. Zudem merkte er an, dass in der Himmeroder Straße während der Stadtratssitzung alles zugeparkt sei, und die Stadträte wohl noch nicht wüssten, dass man kostenfrei auf dem Rommelsbach parken könne. Die Politessen schienen donnerstags zudem um 18 Uhr, zur gleichen Zeit beginnen die Sitzungen, Feierabend zu machen. Damit hatte er die Lacher auf seiner Seite. Tänzerisch klang der Abend mit dem Dorfer Männerballett und dem „best of“ der KG Wengerohr aus.