Feiern im Juni und Juli Vierte Runde, neues Konzept: Wittlicher Eventsommer startet bald mit einigen Neuerungen

Vier Wochenenden lang Musik und Unterhaltung am Platz an der Lieser in Wittlich und das bei freiem Eintritt: Das ist der Wittlicher Eventsommer. Die Idee hinter der Veranstaltungsreihe war, so Rainer Wener, Leiter des Fachbereichs III bei der Wittlicher Stadtverwaltung, „frischen Wind ins Veranstaltungsleben zu bekommen“. Zudem wolle man im Zuge des Innenstadtentwicklungskonzepts und des Tourismuskonzepts der Stadt die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt für Einheimische und Touristen erhöhen. Finanziert werde das Programm hauptsächlich durch die Sponsoren. Entstanden ist die Idee zum Eventsommer im ersten Jahr der Pandemie: Damals musste die Säubrennerkirmes abgesagt werden und man wollte eine Alternative schaffen. Und die kam, so Wener, beim Publikum sehr gut an.