Veranstaltung : Eventsommer in Wittlich startet mit Musik und Literatur

Eventsommer in Wittlich startet mit Musik und Literatur

Musik und Literatur: So eröffnete der Eventsommer Wittlich 2022

Wittlich Die regionale Rock-Pop-Band Martha und der Bestsellerautor Peter Prange haben den Eventsommer an den Wittlicher Lieserstufen eröffnet. Das Wetter hat mitgespielt, die Besucherzahlen hätten höher sein können.

Die Stimmung am Lieserufer ist entspannt. Die rund 70 Besucher, die zum Auftaktkonzert der Gitarren-Rock-Pop-Band Martha gekommen sind, hatten nicht nur gute Laune, sondern auch reichlich Verpflegung dabei. Käse, Wein, Trauben, Nüsse oder Brotspezialitäten wurden auf Picknick­decken oder in Schüsselchen auf den Stufen angerichtet. Die passende Musik lieferte die Band, die mit selbst geschriebenen Songs seit vielen Jahren in der Region auftritt. Sie können rockig – wie bei „Dass es sowas noch gibt“, – ruhig – wie bei ihren Liebesballaden – oder nachdenklich – wie bei einem Song, der das Thema „Germany’s next Topmodel“ beschreibt. Die Musik wurde, wie bei den Veranstaltungen der vergangenen zwei Jahre auch, als „Silent-Event“ übertragen. Dabei hat das Publikum Kopfhörer auf, und die Musik oder Lesungen werden direkt darauf übertragen. Die Technik hat dabei einwandfrei funktioniert, die Besucher können die Lautstärke individuell einstellen, und die Anwohner werden nicht be­einträchtigt.

Der Sänger der Band Martha, Thilo Kreutz, beim Konzert auf den Lieserstufen. Foto: Bents Christina

Für den Bestseller­autor Peter Prange war das ein wenig ungewöhnlich – wie auch die Entfernung vom Publikum. Denn die Bühne stand gegenüber den Lieser­stufen auf der anderen Seite des Flusses. Doch er war positiv überrascht. Als die Besucher am Ende der Lesung klatschten, freute Prange sich und meinte: „Das ist schön, dann spreche ich ja doch nicht ins Leere.“ Wie gut seine Lesung ankam, merkte er, als er beim Büchersignieren in direkten Kontakt mit den Menschen kam, denen er geduldig Auto­gramme gab und für Fotos zur Verfügung stand.

Die Besucher genießen einen entspannten Abend. Foto: Bents Christina

Zu Wittlich hat Prange eine persönliche Beziehung durch seinen Großvater. Er war Sattler und Polsterer und zog durch ganz Deutschland. „Wenn er zu Hause war, hat er von zwei Städten besonders geschwärmt, von Bad Bertrich und von Wittlich. Deshalb habe ich mich sehr über die Einladung hierher gefreut.“ Und er ist nicht enttäuscht worden. „Es gefällt mir hier sehr gut“, sagt Prange.

Er las aus seinem Buch „Der Traumpalast“. Darin geht es um die Geschichte der Filmgesellschaft UFA, dazu kommen eine Liebesgeschichte und auch ein Blick in die deutsche Geschichte der 1920er Jahre, die damals einen großen Zwiespalt zwischen Freiheits­rausch und Sicherheits­bedürfnis erfuhr.

Autor Peter Prange signiert sein Buch für Heike Weber. Foto: Bents Christina

Dabei liest Prange nicht nur aus seinem Buch, sondern er stellt seine Geschichte in das damalige gesellschaftliche Umfeld. „Die 20er Jahre in einem Buch zu beschreiben hat mich immer schon gereizt, aber mir hat der Schlüssel zum Zugang zu einer Geschichte gefehlt“, berichtet er den rund 100 Zuhörern. Schließlich fand er ein Figuren­paar in einem seiner früheren Bücher, dem „Bernsteinamulett“. Dort gibt es eine UFA-Schauspielerin und einen früheren Lebemann und Banker. Diese beiden macht er im „Traumpalast“ zu den Haupt­personen. Dabei flicht Prange immer wieder wahre Begebenheiten ein, etwa einen Besuch von Reichspräsident Friedrich Ebert auf dem Gelände zu den Dreharbeiten von „Anna Boleyn“.